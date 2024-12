Le indiscrezioni di un paio di mesi fa hanno trovato conferma: Triple Sea Food, gruppo di proprietà di LMDV Capital, ha acquisito il Twiga dal Gruppo Majestas. Un acquirente italiano, dunque, proprio come si era anticipato: il presidente di LMDV Capital è, infatti, Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli dell’ex patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio.

“Da due anni - commenta - investiamo in questo settore, e l’acquisizione rappresenta un altro passo importante. Abbiamo creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, consolidando un modello vincente che unisce alta cucina, intrattenimento e design esclusivo”.

Il closing è previsto per il primo trimestre 2025, per un’operazione che prevede l’acquisizione del 100% del brand e delle quattro location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo, che dal prossimo anno diventerà Twiga.

“Un modello unico”

“Non ci limitiamo a sommare numeri o a espandere il portafoglio di location - aggiunge Del Vecchio - Con questa operazione Triple Sea Food dà vita a un modello unico, in cui tradizione e innovazione si fondono per offrire esperienze straordinarie ai nostri clienti, valorizzando l’ospitalità e la socialità come espressione della migliore cultura italiana”.

“Siamo lieti di affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food - commenta Flavio Briatore -. Sono sicuro che Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga, proseguendo il percorso di crescita di un marchio iconico che è parte della mia storia personale e professionale”.

Briatore ha aggiunto: “Il mio rinnovato impegno in Formula Uno, come capo di Alpine Formula One Team, richiede la mia massima attenzione e un tempo significativo, rendendo necessario un minore coinvolgimento nell’operatività del Gruppo. Tuttavia, Majestas continua lo sviluppo internazionale dei brand Billionaire e Crazy Pizza con risultati eccellenti e con l’impegno di collaboratori di grande esperienza e professionalità”.

Offerta rinnovata

Il progetto di sviluppo punta sul rafforzamento dell’identità del brand Twiga e il rinnovamento dell’offerta ristorativa delle sue location esclusive grazie all’integrazione con l’offerta di Triple Sea Food. Nella location di Montecarlo verrà inaugurato un ristorante Vesta e la location di Billionaire Porto Cervo diventerà Twiga e ospiterà al suo interno Casa Fiori Chiari e Vesta.

Triple Sea Food in soli 24 mesi è arrivata a gestire cinque location e tre brand - Vesta Milano, Vesta Forte dei Marmi e Vesta Paraggi; Casa Fiori Chiari Milano; Trattoria del Ciumbia Milano - grazie a una forza lavoro complessiva di 250 dipendenti.

Con le nuove aperture già previste per il 2025 si stima di superare i 60 milioni di fatturato. Nell’operazione LMDV Capital è stata supportata per attività di diligence da PwC e Pedersoli Gattai e Majestas da EY e Bonelli Erede.