Affitti brevi, Property Managers fa ricorso al Tar contro la stretta di Firenze

Property Managers Italia ha presentato ricorso al Tar contro la stretta del Comune di Firenze sugli affitti brevi. “Speriamo di avere, già alla fine di ottobre, un’indicazione dai giudici sulla inefficacia della variante in salvaguardia”, spiega in una nota Lorenzo Fagnoni, ceo di Apartments Florence e presidente di Property Managers Italia.

Secondo Fagnoni “il tentativo di bloccare gli alloggi per i turisti non ha portato risultati, ma il Comune ha preferito insistere su questa strada”. “Limitare la proprietà privata e la libera imprenditoria non porta alcun beneficio concreto alla città“, continua il presidente dell’associazione degli imprenditori dell’immobiliare, aggiungendo che “quella della giunta fiorentina è un’impuntatura ideologica. Senza la ricettività in appartamenti Firenze avrebbe carenza di posti letto e diventerebbe proibitiva per la maggior parte dei turisti”.

“La maggior parte degli hotel progettati sono 5 stelle conclude Fagnoni -. Il divieto di affitti brevi avrebbe come unico effetto, già sperimentato in altre città, l’aumento dei prezzi degli alberghi”.

L’associazione è seguita dallo studio legale Stancanelli.