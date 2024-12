Albergo Etico LVG, al via il progetto che prevede 25 aperture entro il 2030

Nasce Albergo Etico LVG, una nuova società benefit che unisce inclusione sociale e gestione alberghiera di eccellenza. Frutto della collaborazione tra Albergo Etico e LVG Group, la società mira a rivoluzionare l’ospitalità con un piano quinquennale che prevede 25 strutture entro il 2030.

Le prime aperture sono previste a Fénis e Cesenatico, con 40 dipendenti, di cui il 25% con disabilità. LVG si occuperà di gestione, marketing e formazione, mentre Albergo Etico continuerà a integrare persone con disabilità nel mondo del lavoro, promuovendo autonomia e talenti.

Nuove aperture sono programmate per il 2025 in località come il lago Maggiore e Palermo. Marina Chiarelli, assessore al Turismo della Regione Piemonte, celebra il progetto come un modello di turismo che crea valore sociale, mentre Claudio Lavagna, ceo di LVG Group, sottolinea l’importanza del progetto per portare l’ospitalità etica a un nuovo livello.