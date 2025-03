Ara Maris, partnership con Maya Beach Experience

Una nuova partnership fra Ara Maris, lifestyle hotel di Sorrento e Maya Beach Experience , il più noto beach club della Penisola Sorrentina. Grazie a questa collaborazione, gli ospiti dell’hotel potranno vivere esperienze esclusive, combinando l’eleganza raffinata dell’hotel con l’atmosfera glamour e cosmopolita del beach club.

“La nostra missione è offrire ai nostri ospiti un’esperienza autentica, sofisticata e immersiva, che celebri il meglio della Dolce Vita in chiave contemporanea- spiega Niccolò Manniello, ceo di Ara Maris -. La partnership con Maya Beach Experience incarna perfettamente questa visione, offrendo un’estensione del nostro concetto di ospitalità in una delle location più esclusive della Penisola Sorrentina”.

Grazie a questa sinergia, gli ospiti dell’Ara Maris potranno accedere a servizi personalizzati, benefit esclusivi e un intrattenimento di altissimo livello, tipico delle destinazioni più sofisticate a livello internazionale.

In particolare, prenotazione garantita, per assicurare la disponibilità del beach club agli ospiti dell'hotel; sconto sul ticket di ingresso; trasporto gratuito andata e ritorno dall’hotel, per un’esperienza senza stress; un welcome drink gratuito per ogni ospite.