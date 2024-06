Aries Group, ricavi in crescita del 100% sul 2022

Coniugare al meglio lavoro e tempo libero: questa è la missione di Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e di business in Italia.

Aries Group ha chiuso il bilancio 2023 con ricavi complessivi pari a 43 milioni, in crescita del 100% rispetto al 2022. L’Ebitda consolidato è stato pari a 7 milioni di euro, con un margine operativo di oltre 12 milioni, in aumento del 100% sempre rispetto al 2022. Le presenze nelle strutture ricettive del Gruppo nel 2023 hanno superato quota un milione, sancendo definitivamente il ritorno al pre-pandemia.

Per il Gruppo si prospetta un trend positivo anche per il 2024, con un incremento dei ricavi del 20% e un tasso di occupazione delle camere dell’80%.

“Il turismo alberghiero cittadino sta attraversando un periodo favorevole, come dimostrato dalla percentuale di crescita delle presenze nelle nostre strutture, con volumi di prenotazioni per il primo semestre 2024 superiori rispetto agli anni precedenti. Inoltre, sempre più ospiti abbinano ai viaggi di lavoro anche soggiorni di relax e divertimento, all’insegna del bleisure travel. Siamo fiduciosi che questa sia la direzione ormai consolidata dell’intero settore in Italia, che si conferma tra i Paesi più dinamici e strategici per il turismo internazionale. I nuovi investimenti nell’ulteriore riqualificazione delle strutture di Aries Group, in particolare del Quark Hotel Milano e del Living Place Hotel Bologna, confermano l’impegno del Gruppo per rendere l’esperienza e l’accoglienza dei propri ospiti sempre più curata, esclusiva e personalizzata” commenta Stefano de Santis, ceo di Aries Group.

Fondato nel 2020 con l’obiettivo di sviluppare un nuovo progetto di ospitalità, Aries Group conta nel Belpaese un portfolio di quattro strutture a Milano, Roma e Bologna: Quark Hotel, Ripamonti Hotel & Residence, Living Place e Hotel Villa Pamphili.