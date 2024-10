Autentico Hospitality: il Grand Hotel Parker’s di Napoli entra in portfolio

Sale a quota 20 Autentico Hospitality grazie all’ingresso in portfolio del Grand Hotel Parker’s , storico e rinomato hotel di Napoli. “Con una storia che affonda le radici nel 1870, l'hotel si distingue per la sua eleganza e tradizione, offrendo agli ospiti un'esperienza culinaria indimenticabile presso il George Restaurant, dove anche i palati più esigenti vengono deliziati con le originali creazioni dello chef e con i suoi piatti prelibati ispirati alla tradizione partenopea e internazionale”, si legge in una nota della società.

Il Grand Hotel Parker’s dispone di 67 camere e suite che nel passato hanno ospitato ospiti illustri del calibro di Virginia Woolf, Oscar Wilde e Richard Louise Stevenson. “Aver raggiunto le 20 strutture è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità, permettendoci di continuare a personalizzare il servizio con sempre maggiore attenzione e cura alle singole esigenze delle strutture”, evidenzia il ceo e co-founder Mario Cardone.