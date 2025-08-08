Barcellona, raffica di controlli sugli affitti brevi

Un totale di 287mila euro: questa la somma recuperata dal Comune di Barcellona dopo i controlli su una ventina di società che si occupano di affitti turistici.
La città ha infatti avviato una serie di ispezioni nell’ambito di una campagna congiunta con l’Agenzia delle Entrate della Catalogna per verificare la corretta tassazione di queste attività, come riporta preferente.com.
Dopo questa prima fase, il consiglio comunale ha avviato procedure di ispezione per 99 enti che gestiscono 1.300 alloggi ad uso turistico e tre aziende con 105 appartamenti.
La campagna proseguirà fino al 2028 e dovrebbe raggiungere 463 aziende cui fanno capo oltre 2.500 alloggi in città.
Remo Vangelista