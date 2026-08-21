Barceló, prenotazioni a due velocità: aumentano sia l’anticipo sia il last minute

Prenotazioni sempre più polarizzate per Barceló. Il big player spagnolo sta registrano un aumento sia delle prenotazioni effettuate a oltre 120 giorni alla partenza, sia di quelle concluse 30 giorni prima dell’inizio del viaggio.

Il fenomeno delle prenotazioni last minute viene registrato anche da altre compagnie alberghiere. Un trend che riflette un cambiamento nelle abitudini di acquisto della clientela.

E questo sta accadendo in una stagione in cui, come nota preferente.com, il prezzo sta diventando più importante del tasso di occupazione: Barceló prevede di chiudere il periodo giugno-settembre con un tasso di occupazione medio del 73,5%, mentre le tariffe sono stimate in crescita di oltre il 4% e il RevPar di quasi il 3%.ù