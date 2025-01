Best Western Italia & Malta official partner del Giro d’Italia

Valorizzare il binomio turismo e sport e promuovere il turismo in Italia. Sono queste le leve che hanno spinto Best Western Italia & Malta a stringere una nuova partnership a sostegno del Giro d’Italia & Giro d’Italia Women. Il brand alberghiero internazionale sarà official partner della storica competizione, giunta alla 108° edizione.

La partenza del giro sarà in Albania il 9 maggio e la corsa si concluderà a Roma il 1 giugno, mentre il Giro d’Italia Women si svolgerà dal 6 al 13 luglio.

“Siamo estremamente orgogliosi di diventare official partner del Giro d’Italia, un evento che non solo celebra l’eccellenza sportiva, ma offre un’opportunità straordinaria per promuovere il turismo e valorizzare le bellezze del nostro Paese – ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta -. Con una rete di strutture presenti in tutta Italia, BWH Hotels è il partner ideale per accompagnare il prestigioso evento itinerante, accogliere turisti, appassionati di ciclismo e professionisti del settore, offrendo un’ospitalità di qualità e invitando a scoprire i nostri territori, ben oltre la durata dell’evento stesso”.

Il Giro sarà un’occasione unica di networking che permetterà a BWH Hotels di incontrare gli ospiti nelle diverse tappe, gli albergatori e i partner locali e di valorizzare e promuovere il percorso e le sue eccellenze.

“Crediamo nel legame tra sport, turismo e ospitalità e investiamo per rafforzarlo, celebrando le straordinarie imprese di atleti e atlete, promuovendo il nostro patrimonio naturalistico e culturale e supportando così la crescita delle nostre strutture, che godranno di nuova visibilità, nuovo appeal e flussi incrementali” conclude Digiesi.