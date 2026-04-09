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Blackstone
rilancia in Italia
e spinge sugli hotel

Blackstonerilancia in Italiae spinge sugli hotel

Blackstone vuole crescere ulteriormente nell’hospitality in Italia. Lo dice James Seppala, head of real estate Europe, che conferma come la Penisola sia uno dei mercati principali in Europa insieme a Regno Unito, Germania, Francia e Spagna. Il fondo, nel Belpaese, ha un portafoglio che supera i 5 miliardi di euro distribuiti tra logistica, uffici, hotel, residenziale, retail e data center.

“Vorremmo fare di più in Italia, perché è stato un mercato molto forte per noi e ha mostrato performance molto solide, quindi continuiamo a cercare nuove opportunità” sottolinea Seppala parlando con Il Sole 24 Ore.

Le direttrici di investimento su cui si muoverà Blackstone sono definite e l’hospitality è uno dei segmenti di investimento in crescita. Nel settore alberghiero, Blackstone ha rafforzato la propria presenza attraverso una partnership strategica con Mangia’s, investendo in 6 hotel fronte mare e destinando oltre 100 milioni di euro per il riposizionamento e il rebranding degli asset.

“Questo investimento è perfettamente allineato con il trend macro della crescita globale dei viaggi, e l’Italia, che è il terzo Paese europeo per arrivi internazionali, sta registrando un interesse sempre maggiore soprattutto per le destinazioni nelle isole dove sono situati i nostri asset” spiega Seppala.

Il fondo ha anche partecipato alla gara per la vendita degli alberghi Unipol, arrivando alle battute finali della competizione che non si è conclusa perché il gruppo assicurativo ha ritenuto non adeguate le cifre proposte.

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