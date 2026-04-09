Blackstone vuole crescere ulteriormente nell’hospitality in Italia. Lo dice James Seppala, head of real estate Europe, che conferma come la Penisola sia uno dei mercati principali in Europa insieme a Regno Unito, Germania, Francia e Spagna. Il fondo, nel Belpaese, ha un portafoglio che supera i 5 miliardi di euro distribuiti tra logistica, uffici, hotel, residenziale, retail e data center.

“Vorremmo fare di più in Italia, perché è stato un mercato molto forte per noi e ha mostrato performance molto solide, quindi continuiamo a cercare nuove opportunità” sottolinea Seppala parlando con Il Sole 24 Ore.

Le direttrici di investimento su cui si muoverà Blackstone sono definite e l’hospitality è uno dei segmenti di investimento in crescita. Nel settore alberghiero, Blackstone ha rafforzato la propria presenza attraverso una partnership strategica con Mangia’s, investendo in 6 hotel fronte mare e destinando oltre 100 milioni di euro per il riposizionamento e il rebranding degli asset.

“Questo investimento è perfettamente allineato con il trend macro della crescita globale dei viaggi, e l’Italia, che è il terzo Paese europeo per arrivi internazionali, sta registrando un interesse sempre maggiore soprattutto per le destinazioni nelle isole dove sono situati i nostri asset” spiega Seppala.

Il fondo ha anche partecipato alla gara per la vendita degli alberghi Unipol, arrivando alle battute finali della competizione che non si è conclusa perché il gruppo assicurativo ha ritenuto non adeguate le cifre proposte.