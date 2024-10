Nuovo logo e una rinnovata immagine aziendale per BV Hotels & Resorts, che sta trasformando e potenziando la propria attività.

E’ il presidente, Franco Falcone, a esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti in questa stagione, ponendo quindi l’accento sui prossimi step di sviluppo all’insegna di innovazione tecnologica, rafforzamento del settore Mice e impegno sempre più deciso verso la sostenibilità.

Durante TTG Travel Experience, erano presenti anche Pietro Falcone, direttore operativo di BV Hotels & Resorts, Gianni Gulli, direttore generale ed Emilio Ramundo, direttore commerciale.

Gulli ha evidenziato l’importanza del Mice, pilastro strategico per l’azienda. L’approccio tailor made, basato sulla personalizzazione degli eventi in base alle esigenze specifiche degli organizzatori e degli ospiti, ha permesso al gruppo di ottenere risultati sempre più positivi.

Con strutture come il BV Grand Hotel Assisi, il BV Oly Hotel a Roma e il BV President Hotel a Rende, e con la possibile integrazione del BV Airone Resort per eventi durante la bassa stagione, il gruppo è pronto a crescere ulteriormente.

“L’evoluzione del Mice – precisa Gulli - è costante e il cambiamento continuo. Ci adattiamo alle richieste degli ospiti, integrando le ultime tecnologie, come led, proiezioni e sistemi di comunicazione avanzati, per garantire che i nostri eventi siano sempre all’avanguardia.”

Pietro Falcone, ha descritto il rebranding come un passo cruciale per il gruppo. “Il nuovo logo e l’immagine rinnovata rappresentano un’identità più in linea con la nostra offerta attuale; ed è con questa nuova ottica che guardiamo al futuro, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di strutture in Italia.”

Emilio Ramundo ha invece affrontato il tema delle prospettive economiche per il 2025. “Il nostro obiettivo principale è consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni, migliorando le performance sia per i resort che per gli hotel. A Roma, in particolare, ci aspettiamo un aumento significativo delle vendite grazie al Giubileo, mentre nei resort ci concentreremo sull’incremento dei flussi turistici stranieri e dei gruppi, soprattutto in bassa stagione”.

BV, inoltre, si conferma attento alla sostenibilità: ed è proprio per questo che ha deciso di portare avanti diverse attività ad essa collegate. “Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità nelle città d’arte come Milano, Venezia e Firenze, oltre a progetti in montagna e nei resort in Puglia, Sicilia e, chissà, magari anche in Sardegna” chiude Ramundo.