Covivio rileva le quote di Generali in Covivio Hotels: nei piani la scalata

Covivio ha siglato un accordo con Generali per rilevare le sue quote (8,3%) in Covivio Hotels. L’operazione consentirà al gruppo immobiliare francese controllato da Delfin di accrescere il suo peso nella compagine azionaria della catena alberghiera, passando dal 43,9% al 52,2%.

In cambio, riporta Ansa.it, Generali - di cui Delfin è secondo azionista dopo Mediobanca - riceverà azioni Covivio nel rapporto di 31 titoli ogni 100 azioni Covivio Hotels.

Il completamento dell’operazione - con cui Covivio intende allungare sull’hotellerie - è previsto entro la fine di aprile e precederà una vera e propria scalata. Secondo i piani comunicati in una nota da Covivio, seguirà infatti un’offerta pubblica di scambio, alle stesse condizioni, sulla restante quota del capitale detenuta da Crédit Agricole Assurances, Bnp Paribas Cardif, Assurances du Crédit Mutuel, Sogecap e Cdc.