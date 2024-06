Delphina hotels & resorts si prepara alla stagione estiva con un tesoretto di vendite già chiuse e grandi aspettative per le prossime settimane. “I primi mesi dell’anno - spiega Marco Muntoni, a.d. del gruppo - sono andati benissimo, grazie alle offerte Delphina Anteprima, Primissimi e Prenota Prima. Avevamo suggerito alle agenzie partner di contattare i clienti abituali Delphina e anche gli altri loro clienti affezionati - aggiunge -. Le agenzie sono state brave a cogliere l’opportunità e hanno venduto bene. Dopo la scadenza delle offerte le vendite hanno rallentato, ma abbiamo in ogni modo mantenuto un incremento a doppia cifra rispetto allo scorso anno”.

Delphina sta beneficiando del crescente interesse per la Sardegna, è vero, ma non basta: il gruppo, infatti, raccoglie i frutti di un intenso lavoro di ulteriore upgrading delle strutture.

La rosa degli interventi

Tra gli innumerevoli progetti portati a termine quello riguardante il Capo d’Orso Thalasso & Spa, il cinque stelle di Palau, si presenta con un nuovo look: “Tra l’altro - sottolinea Muntoni - abbiamo ristrutturato le Junior Suite Cardinal, a pochi metri dal mare, in una posizione unica”. Sono invece dedicati alle famiglie con bambini gli investimenti per rafforzare l’anima family-friendly dell’altro cinque stelle, l’Hotel Marinedda Thalasso & Spa, “inserito da Condé Nast Traveller tra le Best Destination Spa del mondo”.

Ma gli interventi hanno interessato anche il 4 stelle superior Hotel Torreruja Thalasso & Spa: “Ora - specifica Muntoni - possiamo disporre anche di sei ville con piscina, a completamento dell’offerta dell’hotel”.

E non finisce qui: a Palau il gruppo ha infatti portato a termine la ristrutturazione completa delle suite dell’area Golfo nel Park Hotel Cala di Lepre, il quattro stelle che, negli anni scorsi, aveva visto già rinnovate le camere e le suite dell’area Parco. “A Cannigione - conclude Muntoni - Nel Resort Cala di Falco, un 4 stelle superior, i principali interventi di questi anni sono stati la spettacolare terrazza sul golfo con rinnovamento delle aree comuni e la preziosa piattaforma in legno sul mare”.