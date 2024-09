Dormire nello stadio del Paris Saint-Germain: Novotel apre una suite al Parc des Princes

Un pigiama party guardando una partita del Paris Saint-Germain, nel comfort di una family suite con vista sul campo da calcio del Parc des Princes. Un’idea che nasce con il lancio della Suite Novotel by ALL.com, esclusiva camera d’albergo permanente all’interno del leggendario stadio parigino.

Progettata secondo il concept di design Hypothesis di Novotel, è dotata di vetrata panoramica e terrazza affacciata sul terreno di gioco, letto matrimoniale, bagno privato, minibar, televisore widescreen, possibilità di letto singolo aggiuntivo. L’esperienza proposta prevede un maggiordomo dedicato, che accoglie gli ospiti nel vicino Novotel Paris Suresnes Longchamp, da dove si raggiunge il Parc des Princes per fare ingresso nella Suite Novotel by ALL.com; durante la partita si gusta in camera un buffet privato, mentre la mattina successiva viene servita una colazione, a cui segue una passeggiata attraverso lo stadio.