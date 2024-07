“A fronte di un anno difficile notiamo che il comparto mostra una certa tenuta”. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, commenta con una certa soddisfazione i risultati della ricerca sulle vacanze estive degli italiani elaborata per conto della Federalberghi dalla società Tecnè.

Risultati che indicano in 36 milioni la quota di nostri connazionali che prevedono di mettersi in viaggio tra giugno e settembre, il 90% dei quali resterà in Italia. “Nove italiani su dieci vogliono restare nel Belpaese - ha proseguito Bocca -. E per noi constatarlo è un bene. Ma si conferma anche la nuova tendenza, già in atto da tempo, a suddividere in più segmenti le ferie estive. Questo accorciare i tempi consente paradossalmente di replicare la partenza spalmandola in periodi diversi, avendo così l’opportunità di visitare nuove località”.

Le vacanze si moltiplicano

Un terzo dei vacanzieri (33,1%) farà infatti più di un periodo di vacanza oltre quello principale: 3,6 milioni si prenderanno almeno un altro periodo, altri 3,1 milioni ne faranno due e 1,7 milioni farà tre periodi di vacanza tra giugno e settembre, confermando la tendenza, già in atto da tempo, a dividere in più segmenti le ferie estive. Uno scenario che, complessivamente, produrrà un giro di affari di 40,6 miliardi di euro.

Tra le regioni più gettonate Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Campania, Trentino Alto Adige e Sardegna. L’80,7% opterà per il mare, il 13,1% prediligerà montagna, laghi e località termali, mentre il restante 3,3% sceglierà località d’arte e cultura.

Il 10,2% degli italiani opterà, invece, per mete estere, prediligendo il mare in Paesi esteri vicini all’Italia (57,5%), le grandi capitali europee (16,2%) e le crociere (9,4%). La vacanza principale durerà in media 10,3 giorni e costerà nel suo complesso (includendo viaggio, vitto alloggio e divertimenti) 886 a persona. Il 44,8% della popolazione, tuttavia, non farà vacanze tra giugno e settembre e tra questi, conclude Bocca, “resta il nodo di quel 54% di concittadini che non hanno potuto programmare una vacanza per via della mancanza di liquidità”.