Giornata mondiale del Turismo, Confindustria Alberghi: “Il nostro settore un’industria di pace”

“Il turismo è un’industria di pace che crea flussi di persone, di merci e di culture. Un contributo importante allo sviluppo dell’intera economia e un motore fondamentale per uno sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità”. Così in una nota la presidente di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo, in occasione della Giornata mondiale del Turismo.

In un tempo segnato da tensioni e conflitti, per Colaiacovo il settore “può e deve diventare un fattore di cambiamento positivo. I nostri alberghi - continua - non sono semplici strutture ricettive: sono luoghi d’incontro, dove le persone provenienti da ogni parte del mondo si scambiano esperienze e valori. Ogni soggiorno, ogni incontro tra ospiti e comunità locali, rappresenta un’opportunità di comunicazione e conoscenza, di pace, tolleranza e rispetto”.

“Auguro a tutti gli operatori - conclude - una giornata di riflessione e condivisione, con la consapevolezza che insieme è possibile affrontare le sfide che ci attendono cogliendo le numerose opportunità che il futuro del turismo ci riserva”.