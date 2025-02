Christopher Nassetta, ceo di Hilton, ha espresso fiducia sul fatto che le politiche economiche di Donald Trump potrebbero rivelarsi state positive per Hilton e per l’economia statunitense in generale.

Nassetta, come riporta Travelweekly, ha affermato che Hilton “sta rivedendo in positivo le prospettive per il 2025 rispetto a un trimestre fa, quando c’era molta tensione in merito alle elezioni e molta incertezza sul loro esito”. Hilton prevede che il Revpar per l’intero anno 2025 aumenterà tra il 2% e il 3%

“C’è una convinzione diffusa, e direi abbastanza condivisa tra le persone con cui parlo, che le opportunità di crescita economica nel breve e medio termine saranno migliori” ha affermato Nassetta.

Nassetta ha spiegato che è probabile che ci sarà un “ambito normativo più leggero su tutta la linea”. Per quanto riguarda la politica fiscale, le aziende sono “ottimiste sul fatto che sarà più favorevole alle imprese”.

Per quanto riguarda i dazi, Nassetta ha notato che anche su questo tema c’è molta confusione. Il manager ritiene che le attuali azioni dell’amministrazione facciano parte di una strategia di negoziazione commerciale più ampia. “La mia ipotesi è che nella maggior parte dei casi finiremo per raggiungere un accordo commerciale che non comporterà tariffe doganali elevate”.

Nel quarto trimestre, i ricavi di Hilton sono stati pari a 2,78 miliardi di dollari, in aumento del 6,5% rispetto ai 2,61 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2023. Sempre nel quarto trimestre, l’utile netto è stato di 505 milioni di dollari e di 1,54 miliardi di dollari per l’intero anno, superando le previsioni. L’occupazione globale del quarto trimestre è stata del 69,9%, con un aumento di 1,1 punti percentuali.