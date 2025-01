Hilton assume in Italia. Il colosso alberghiero annuncia per il 6 febbraio un recruiting day per la selezione di 300 nuovi team member da inserire negli alberghi della Penisola, principalmente negli ambiti del food & beverage, della cucina e del front office.

Le selezioni avverranno contemporaneamente in quattro strutture: all’Hilton Molino Stucky Venice, l’Hilton Sorrento Palace, all’Hilton Lake Como e al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel.

“Cerchiamo persone appassionate del mondo dell’ospitalità che desiderano far parte di una prestigiosa realtà come Hilton, ormai presente in Italia con numerose e rinomate strutture - spiega il regional hr director for Continental Europe di Hilton, Fausto Ciarcia -. Le posizioni attualmente aperte coinvolgono diversi settori, dal Food & Beverage al Front Office, nei vari hotel della penisola. Le candidature sono aperte anche per coloro che non hanno esperienza nel settore dell’ospitalità e che vogliono mettersi in gioco in questo ambito”.

Le selezioni

A Roma si terranno i colloqui per il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel; l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton; l’Hilton Rome Airport; l’Hilton Garden Inn Rome Airport; l’Hilton Rome Eur La Lama e il Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton.

A Como si svolgeranno i colloqui per l’Hilton Milan; l’Hilton Lake Como; l’Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, Curio Collection by Hilton; il DoubleTree by Hilton Milan Malpensa; il Hilton Garden Inn Milan Malpensa; l’Hilton Garden Inn Milan North; il DoubleTree by Hilton Brescia e l’Hilton Resort Torino.

A Venezia ci saranno, invece, i colloqui per l’Hilton Molino Stucky Venice, mentre a Sorrento si svolgeranno quelli per l’Hilton Sorrento Palace.

Per partecipare al recruiting day basta consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato.

Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta.