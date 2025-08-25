IHG cresce in Asia, nuovo hotel Voco a Bangkok

La sua inaugurazione è prevista per il 2029, avrà 350 camere e segnerà un passo in avanti nello sviluppo del brand Voco nella capitale tailandese, dopo la prima apertura prevista alla fine di quest’anno. Stiamo parlando della nuova struttura IHG: il Voco Bangkok Siam, che sorgerà in un edificio di 28 piani su Phayathai Road, nel cuore della città e di fronte al centro commerciale Siam Discovery, a pochi passi dalle mete più famose di Bangkok e dalla stazione.

Tra i servizi a disposizione degli ospiti, spiega TopHotelNews, una piscina panoramica con vista sullo skyline, un ristorante e un bar, una palestra e sale riunioni.

In Thailandia IHG è arrivata a gestire 40 hotel suddivisi in nove marchi, con Voco Bangkok Siam che si unisce a una pipeline globale di 102 nuove proprietà Voco. Il nuovo hotel nasce dalla partnership siglata da IHG Hotels & Resorts con SCX Corporation Company Limited, una sussidiaria della thailandese SC Asset Public Company Limited.