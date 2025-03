Un brand di fascia media per accrescere il portfolio Garner anche fuori dagli Usa. Parte dal Regno Unito l’operazione di IHG Hotels & Resorts per posizionare il marchio in un nuovo range di offerta mid-scale internazionale.

E dopo il Garner Hotel Preston Samlesbury, nel Nord dell’Inghilterra, primo ad aderire al programma di sviluppo, sarà l’accordo con la Novum Hospitality a far nascere circa 50 hotel Garner in Germania. Caratteristica di questo marchio alberghiero sono la diversità delle strutture e una comune atmosfera di relax e comfort per ospiti che privilegiano il contatto umano autentico rispetto al lusso.

Letti ampi e comodi, wifi gratuito, caffè in grani e snack salutari, il marchio Garner si concentra sulle forniture essenziali che i clienti possono desiderare da un soggiorno. Oltre alle aperture in corso in Centro e Nord Europa, i piani di espansione per il brand Garner by IHG coinvolgeranno anche l’Italia e la Turchia, dove IHG starebbe effettuando nuove acquisizioni.