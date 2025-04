Si apre la stagione 2025 nel Mediterraneo targato Mangia’s Resort. Con un’offerta rinnovata e un ampio programma di iniziative tornano operative le strutture di Sicilia e Sardegna. “Con grande entusiasmo, diamo il via a una nuova stagione all’insegna dell’autentica ospitalità italiana – afferma il presidente e ceo di Mangia’s Marcello Mangia -. Con il rinnovamento del Mangia’s Sardinia Resort, celebreremo la straordinaria bellezza di Santa Teresa di Gallura, preservandone la sua identità e promuovendo la crescita della comunità locale”.

La riapertura della struttura dopo il restyling, il prossimo giugno, è infatti la punta di diamante dell’estate Mangia’s. Ma la stagione 2025, anticipa Mangia, “si arricchirà di novità esclusive e un programma ricco di eventi, in modo da offrire ai nostri ospiti un’esperienza sempre più coinvolgente. Vogliamo che chi sceglie le nostre destinazioni non si limiti a visitare questi luoghi, ma che ne viva l’essenza più profonda, fatta di persone, tradizioni e paesaggi mozzafiato. Il nostro gruppo, inoltre, continua ad ampliare la propria presenza nei mercati internazionali. Questa espansione - precisa - si basa su approcci di marketing mirati e su forti collaborazioni con una rete affermata di operatori locali. Il mercato americano rimane solido grazie a collaborazioni strategiche e a una promozione costante, mentre Gran Bretagna ed Europa continuano a rappresentare bacini di grande interesse e crescita.”

Le nuove esperienze

Diverse le novità che andranno ad arricchire l’offerta delle strutture in portfolio. Il Mangia’s Brucoli, Autograph Collection by Marriott, forte dell’ingresso nella prestigiosa Autograph Collection di Marriott quest’anno punterà fortemente sulla gastronomia, con particolare attenzione ai ristoranti Mediterra e Donna Floriana, il Kaigan Sushi Bar, la pizzeria Al Grano e lo Scausu Grill.

Al Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA, Sicily prenderà vita un elegante Beach Club adults-only, mentre il Kids Club e le piscine si presenteranno in una veste completamente rinnovata, pensata per fondere relax, divertimento e benessere in ogni stagione.

Novità anche in cucina: al Mangia’s Pollina Resort, Sicily chef Antonio Mazzola, volto noto di MasterChef , firmerà i menù del ristorante Donna Floriana.

Folto anche il programma delle attività e delle esperienze. Tra queste, ritiri di yoga tra gli ulivi, lezioni di pilates al tramonto vista mare. E ancora appuntamenti esclusivi come il Mangia’s Triathlon Sicily (27 aprile), il festival Musaic al Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels (25–29 giugno) e le eleganti serate Wine Sicily, per degustare vini tra racconti, musica e tramonti. A questi si aggiungeranno i Beach Club adults-only, le Padel Night sotto le stelle, i percorsi ‘Under the Stars’ con candele, DJ set e sogni a piedi scalzi, e naturalmente i Sunday Brunch nei resort 5 stelle: slow mornings, good vibes, Mediterranean style.

Le aperture

Quanto al calendario delle aperture, la prima struttura ad accogliere il pubblico è stata lo scorso primo aprile il Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels. A questa seguiranno l’11 aprile il Mangia’s Himera Resort, Sicily; il 25 aprile il Mangia’s Selinunte Resort, Sicily; il primo maggio il Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA, Sicily, il Mangia’s Pollina Resort, Sicily e il Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton. Il 30 maggio sarà la volta del Mangia’s Favignana Resort, Sicily; e il 14 giugno del Mangia’s Sardinia Resort-Sardegna.