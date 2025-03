L’ospitalità italiana entra nell’era post-lusso. Dopo l’esplosione della domanda high-end successiva alla pandemia, l’ultimo studio realizzato da Collier coglie significative opportunità di sviluppo per la fascia non esclusivamente 5 stelle.

“Il valore complessivo del transato 2024 è stato di circa 1,8 miliardi di euro - ha spiegato Marco Comensoli, head of hotels & leisure Colliers Italia nel corso del terzo Hotellerie Summit di Milano - un valore in linea con gli anni passati, ma ancora in crescita. È costituito da circa 80 transazioni, di cui quelle con valore superiore ai 20 milioni di euro (40 in media) rappresentano l’80% del transato complessivo e sono in tutto 30. A prevalere oggi, ma verosimilmente anche negli anni a venire, è la tipologia del riposizionamento, cioè l’acquisto di un albergo esistente e la sua riqualificazione verso l’alto”.

Questa modalità ha infatti interessato il 65% del totale degli investimenti, mentre in termini di loro effettivo orientamento è ancora evidente il posizionamento nel lusso o superlusso (50% del totale). “La domanda di nuove aperture in Italia resta molto robusta - ha aggiunto Comensoli - ma proprio perché l’interesse d’investimento si sta spostando fuori dalle classiche città d’arte, con forte preferenza per lago di Como (180 milioni di investimenti nel 2024 con 4 operazioni), Sicilia, Sardegna e Puglia, cambia gradualmente anche l’appeal del contesto e della tipologia di struttura. In Italia tutto crea valore aggiunto e questo significa che esistono ottime opportunità per tornare ad allargare il ventaglio delle tipologie d’investimento, mantenendo in ogni caso un orientamento all’eccellenza in ogni fascia”.

Hotel management agreement (40% delle transazioni) e owner operator (30% del mercato) saranno poi le formule sempre più trainanti dal punto di vista della gestione.