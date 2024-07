Lindbergh Hotels pronto ad affrontare le nuove sfide del comparto alberghiero. In quest’ottica il gruppo, rappresentato per l’occasione dal vice presidente Marco Filippetti, parteciperà all’appuntamento di Confindustria in programma domani, dal titolo ‘Crescere con il turismo internazionale: i nuovi modelli dell’ospitalità alberghiera in Italia. Dal classico al lifestyle, da lusso a midscale. L’accoglienza cambia’.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare a questo appuntamento - afferma Marco Filippetti -. Quello dell’hospitality è un settore in continuo movimento e non possiamo farci trovare impreparati. Con Homie vogliamo cercare di offrire un’esperienza diversa ai nostri ospiti, che permetta loro di gestire in totale autonomia il soggiorno senza però perdere il contatto umano, che sarà garantito dalla presenza di alcune persone dello staff. Inoltre, partecipare a questo appuntamento è un’occasione importante per noi, che ci offre continui stimoli e sfide”.

Filippetti si focalizzerà sulle nuove sfide del gruppo, tra cui l’ultimissima apertura, Homie Hotel, che vede il gruppo approdare a Rimini e passare così da 7 a 8 strutture. Filippetti illustrerà il nuovo concetto di ospitalità che Lindbergh vuole proporre: a differenza delle altre strutture, Homie è un hotel altamente tecnologico che mira a rivoluzionare l’idea tradizionale di alloggio in un’esperienza su misura e altamente digitalizzata che inizia ancora prima del viaggio.

Prima di arrivare in struttura, infatti, i viaggiatori possono subito immergersi nell’atmosfera tecnologica che si respira da Homie: l’ospite, una volta scaricata l’app Homie, potrà selezionare e prenotare il tipo di camera di cui ha bisogno e pagare il soggiorno direttamente tramite app; una volta arrivato in struttura, non dovrà più passare dalla reception ma, tramite una chiave digitale, potrà accedere alla struttura. L’ospite può così svolgere tutte le classiche funzioni in totale autonomia e seguendo i tempi del suo viaggio; a sua disposizione ci sono delle figure dell’hotel che garantiscono il continuo contatto umano e un supporto nel caso di problemi.