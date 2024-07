La regolamentazione degli affitti brevi si allarga a nuove destinazioni. L’ultima notizia riguarda la valle di Chamonix-Mont-Blanc, che metterà in atto restrizioni sull’affitto di alloggi turistici ammobiliati per arginare l’impennata dei prezzi e incoraggiare l’alloggio permanente.

Il consiglio comunale della valle, che riunisce i comuni di Chamonix, Les Houches, Vallorcine e Servoz, come riporta La Repubblica, ha comunicato di aver votato all’unanimità una delibera in tal senso, che entrerà in vigore il 1 maggio 2025.

La valle diventa così “la prima zona di montagna in Francia a limitare il numero di affitti turistici per favorire l’alloggio tutto l’anno”, si legge in una nota.

Il testo prevede che per ogni immobile oggetto di locazione breve il proprietario debba richiedere al proprio Comune una matricola e un’autorizzazione per un periodo limitato. Inoltre, il numero di affitti ammobiliati sarà limitato a un immobile per individuo a Chamonix e Les Houches e a due immobili a Servoz.

La nuova norma riguarda inizialmente solo le persone fisiche, ma i dati raccolti consentiranno poi di adottare misure aggiuntive nei confronti delle persone giuridiche, nota il consiglio comunale.

Per il sindaco di Chamonix, Eric Fournier, il fenomeno del cambiamento d’uso degli immobili negli ultimi due anni è “qualcosa che sta andando molto più velocemente di noi. Esiste l’assoluta necessità per noi di riequilibrare il numero di alloggi permanenti rispetto a quelli destinati all’affitto”, ha spiegato a France Presse.