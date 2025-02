Lusso esperienziale, Aethos acquisisce la piattaforma Yayem

Aethos, il brand di lifestyle hospitality fondato nel 2018 con sei destinazioni già operative in Europa, tra cui quattro indirizzi in Italia, ha acquisito Yayem, una piattaforma digitale esperienziale riservata ai soci. Tramite un’unica app per mobile gestita da Aethos gli iscritti alla piattaforma avranno accesso ai boutique hotel del brand, alla community internazionale Aethos e a viaggi su misura.

Oltre ai servizi già offerti da Yayem, potranno dunque accedere a tutte le destinazioni Aethos. La membership include avventure uniche e personalizzate, dal surf in Portogallo allo sci sulle Alpi, dallo yoga in Sardegna alle gite in barca a vela a Maiorca. L’iscrizione comprende inoltre l’accesso agli esclusivi spazi Aethos nelle metropoli mondiali, con nuove aperture in programma a Londra, Madrid, Lisbona e Città del Messico.

“Con questa acquisizione si apre per noi un nuovo capitolo - afferma Benjamin Habbel, cofondatore e ceo di Aethos -. Forti di una passione condivisa per l’esplorazione, il design e la socialità, insieme a Yayem stiamo costruendo una community globale straordinaria. Questo è solo l’inizio”.

Tra i vantaggi per i membri l’accesso esclusivo allo yacht Aethos a Maiorca, tariffe preferenziali sui soggiorni in hotel, sulla ristorazione e sui trattamenti spa, oltre ad upgrade gratuiti e benefit premium.

Lindsey Elkin, co-fondatrice di Yayem, assumerà il ruolo di vicepresidente responsabile delle membership in Aethos.