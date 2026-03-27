Marchegiani, UNA: “Il futuro è nel leisure e nella diversificazione”

“UNA Hotels in questo momento è più forte che mai” lo ha detto l’amministratore delegato di UNA Italian Hospitality Giorgio Marchegiani chiarendo che il modello di business del gruppo si fonda su un mix sempre più orientato al leisure, che oggi pesa per il 70% del fatturato, seguito dal Mice al 20% e dal corporate al 10%.

“Gli hotel di business non esistono più”, ha sottolineato Marchegiani, evidenziando come gli attuali livelli di Adr rendano sostenibile la domanda business solo per una quota limitata. “Il futuro, dunque, è nel leisure e nella diversificazione dei segmenti e dei mercati di origine, nella destagionalizzazione”.

Il gruppo registra oggi circa il 30% di clientela italiana, il 35% europea e il 12-13% statunitense, con il resto distribuito su mercati long haul. Positivo l’avvio d’anno, sostenuto anche dalla forte presenza su Milano e dall’effetto Olimpiadi. Tra i progetti in pipeline, l’importante riqualificazione dell’Hotel Contessa Jolanda di Milano, con un investimento milionario.