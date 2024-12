Si prospetta un importante balzo in avanti per Una Hotels sul fronte degli utili nel 2024. Se da una parte il fatturato è cresciuto in maniera moderata, +4% e superamento dei 200 milioni di ricavi, sul profitto netto il gruppo si prepara a raggiungere quota 25 milioni, contro 1,5 dello scorso anno. Una base solida da cui partire per le ambizioni di crescita futura.

Sono questi i dati anticipati dall’amministratore delegato Giorgio Marchegiani in un’intervista rilasciataa Il Sole 24 Ore, che ha spiegato di puntare ora a una ventina di nuove aperture da qui al 2028, sia nella formula della gestione diretta sia in quella del franchising. A partire dal nuovo hotel al Portello, collegato con FieraMilanoCity, nel capoluogo lombardo.

L’interesse è per location in tutta Italia, anche se Marchegiani rileva come il cresciuto interesse per l’Italia sul fronte dell’hotellerie ha determinato un rincaro dei canoni di affitto, in particolare nelle città d’arte.