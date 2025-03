Un totale di 291 accordi per 34mila camere e oltre 180 nuove proprietà aggiunte nel portafoglio Emea. Sono questi alcuni dei dati 2024 di Marriott International, che ha registrato un altro anno di forte crescita nell’area Europa, Medio Oriente e Africa. La pipeline in Emea è arrivata a 596 proprietà a fine anno, per un totale di 104.731 camere (+ 10% rispetto all’anno precedente). Le conversioni hanno guidato la crescita in tutti i segmenti e mercati, rappresentando il 45% delle firme annuali nell’area. Si è registrata inoltre una notevole attività di sviluppo in Danimarca, Germania, Arabia Saudita, Turchia e Regno Unito.

“I nostri risultati di crescita, in particolare nell’ambito delle conversioni - osserva Jerome Briet, chief development officer per Europa, Medio Oriente e Africa - riflettono la fiducia che le proprietà hanno in Marriott International e nei nostri brand consolidati, che vantano costi di affiliazione competitivi e un pluripremiato programma fedeltà”.

Le novità

Tra le innumerevoli novità del 2024 quella di Ritz-Carlton Reserve, che ha fatto il suo debutto in Emea con l’apertura di Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve nel Mar Rosso, in Arabia Saudita. Marriott ha invece fatto il suo ingresso anche in Angola e Senegal con l’apertura del Protea Hotel Luanda e Cortile Dakar Diamniadio.

W Hotels ha ampliato la sua presenza nella regione con l’apertura del W Prague e The St. Regis si è ulteriormente espanso in Serbia e Oman con l’inaugurazione di The St. Regis Belgrade e The St. Regis Al Mouj Muscat Resort.

The Luxury Collection ha annunciato l’apertura di quattro proprietà: Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Monaco di Baviera in Germania, Hôtel du Couvent, a Luxury Collection Hotel, Nizza in Francia, Bab Samhan, a Luxury Collection Hotel, Diriyah in Arabia Saudita e Sansarayan Han, a Luxury Collection Hotel, Istanbul in Turchia.

Debutto europeo, invece, per Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn, che ha aperto nella capitale della Danimarca la sua prima struttura nel continente. Sono state sei, invece, le new entry euopee per Moxy Hotels, che ha festeggiato così i 10 anni di ospitalità nel continente; tra le novità il debutto del marchio in Spagna con Moxy Barcelona e il Moxy Luxembourg Airport, che ha segnato il debutto dell’azienda in Lussemburgo.

Sul fronte, infine, dell’alto di gamma, Marriott ha siglato 26 accordi nell’area Emea per tutti i suoi brand upper level, ampliando ulteriormente la sua pipeline di progetti luxury nella regione a più di 80 hotel e resort a fine anno.