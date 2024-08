Come molti imprenditori e gruppi alberghieri anche il tennista Rafa Nadal, dopo aver collaborato con Meliá Hotels International per sviluppare il suo nuovo marchio alberghiero Zel, ha deciso di entrare nel business dei branded residence, soluzioni ricettive che uniscono la comodità dell’appartamento ai servizi tipici di un hotel di lusso come concierge, servizio in camera, ristoranti, palestre e spa.

Nadal ha siglato un accordo con Abel Mautes Prats di Palladium per costruire insieme appartamenti di lusso in Costa Del Sol. L’amicizia tra Abel Matutes e Rafa Nadal, entrambi di Maiorca, è nota da molto tempo ed entrambi hanno già collaborato in passato in affari comuni. Ora, secondo il quotidiano Cinco Días, l’imprenditore alberghiero e il tennista hanno creato una nuova società, Palya Invest, attraverso la quale realizzeranno un progetto per creare branded residence; l’obiettivo è di edificare un centinaio di ville e appartamenti che porteranno il nome di marchi di lusso. Un progetto per cui è previsto un investimento di circa 200 milioni di euro, compreso il costo del terreno e dei lavori di costruzione.