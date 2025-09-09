Nani Mocenigo Palace acquisisce Ca Maria Adele a Venezia

L’hotel Nani Mocenigo Palace, dimora storica affacciata sul Rio San Trovaso nel cuore del sestiere Dorsoduro a Venezia, ha acquisito il boutique hotel Ca Maria Adele, investendo oltre 10 milioni di euro. Come riporta ilsole24ore.com, l’operazione, guidata dall’a.d. Paolo Caffi, a.d. di Nani Mocenigo Palace e BNM SRL, società proprietaria dell’Hotel Nani Mocenigo, e da un imprenditore del settore tech, rafforza la strategia di creare un’offerta di ospitalità culturale, sartoriale, di altissimo profilo e sostenibile a Venezia, capace di attrarre una clientela internazionale in cerca di esperienze uniche.

Ca Maria Adele, con 16 camere in un palazzo del ’500 arredate con pezzi d’antiquariato, velluti, broccati, vetri di Murano e influenze orientali, si affianca alle 30 suite affrescate del Nani Mocenigo Palace, portando il totale a 48 camere. Al network si aggiungono anche i 21 appartamenti di San Vio Palace e San Teodoro Palace, per un fatturato complessivo di circa 10 milioni di euro annui e prospettive di crescita.