New entry sarda per il network Virtuoso: l’hotel Abi d’Oru

Sono saliti a 6 gli hotel della Sardegna che sono entrati a far parte del programma Virtuoso. L’ultima new entry nella rete globale di consulenti di viaggio di lusso è l’Hotel Abi D’Oru di Porto Rotondo, che si affaccia direttamente sul Golfo di Marinella e rappresenta una delle eccellenze dell’hospitality sarda.

Tra gli ospiti illustri della struttura, che riapre proprio oggi per la stagione, Antonio Gramsci, il premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, e poi ancora la Giudicessa Eleonora d’Arborea, l’artista Maria Lai, Eva Mameli, madre di Italo Calvino e prima donna in Italia a insegnare botanica all’università, e la designer Edina Altara.



“Un’affiliazione meritata”

“L’ingresso dell’Abi d’Oru nel network Virtuoso è un risultato dovuto al grande lavoro del team commerciale, con a capo Nicola Monello e di tutto il personale dell’hotel, che riesce anno dopo anno a rendere felici gli ospiti, anche i più esigenti - commenta Diana Zuncheddu, amministratore delegato Hotel Abi d’Oru -. L’hotel, grazie agli investimenti e agli interventi di restyling intrapresi negli ultimi anni, ha raggiunto il livello di ospitalità che ci siamo prefissati e oggi ancora di più anche a livello internazionale, grazie a Virtuoso. Credo che questa affiliazione sia meritata per una destinazione come la Sardegna e per un hotel pioniere e icona dell’alta ospitalità, come l’Abi d’Oru”.