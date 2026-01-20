TTG Italia
Il nuovo capitolo di Novotel si chiama Longevity Everyday, programma che offre nei 600 hotel in 67 Paesi del brand midscale di Accor un benessere concreto, accessibile e replicabile oltre il soggiorno.

Durante la conferenza stampa internazionale in diretta da Parigi, Jean-Yves Minet, global brand president Midscale & Economy di Accor, ne delinea la ratio: “Stiamo democratizzando la Longevity, un’economia che varrà trilioni di dollari per il settore travel e leisure entro il 2030, spesso interpretata in modo radicale e di lusso”.

Tradotto globalmente: pillole e consigli di stile di vita veicolati online e in hotel dalla nuova community Novotel 37 Collective di creator, atleti come Javier Pastore e Kauli Vaast ed esperti internazionali. Nel concreto, in hotel, nuovi letti premium eco-progettati entro il 2030, menù strutturati con il 25% di opzioni a base vegetale da aprile 2026, ricette in collaborazione con il cuoco e food creator Alfie Steiner, catering bilanciati per il controllo energetico con pause active dedicati al Mice, rafforzamento della sostenibilità dei prodotti ittici.

E ancora, partnership con il Wwf e formazione dei team di cucina presso il Culinary Institute of America, nonché il potenziamento degli spazi fisici per il movimento e giochi educativi per le famiglie.

