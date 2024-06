Oman, debutta il St. Regis Al Mouj Muscat Resort

In Oman debutta il brand St. Regis con l’attesa apertura di The St. Regis Al Mouj Muscat Resort, struttura di lusso situata sul lungomare dell’esclusivo quartiere Al Mouj, nella capitale.

Il resort ha accesso diretto alla spiaggia e vista sui campi da golf, dispone di 250 camere e suite, conta 9 diversi ristoranti internazionali e la prima Guerlain Spa nel sultanato.

“Il debutto del brand St. Regis in Oman costituisce un momento importante per la continua crescita del nostro portfolio - spiega Jenni Benzaquen, svp The Ritz-Carlton, St. Regis e Bulgari Hotels & Resorts -. L’Oman è noto per il suo vivace patrimonio culturale, i suoi paesaggi incontaminati e la sua ospitalità. Siamo entusiasti di accogliere i viaggiatori in questa destinazione turistica, e di far godere loro un servizio attento e trattamenti esclusivi”.