Planetaria Hotels festeggia il Natale all’Enterprise Hotel

Planetaria Hotels ha festeggiato l’arrivo del Natale con un Xmas Party a tema Moulin Rouge. La location scelta per l’evento è stata l’Enterprise Hotel di Milano, esempio virtuoso in quanto a sostenibilità. A inizio 2024, infatti, l’hotel ha ottenuto la Certificazione DCA ESG sostenibile rilasciata da Dream&Charme. Un risultato reso possibile grazie al costante impegno profuso da Enterprise Hotel per raggiungere i requisiti richiesti in materia di diritti umani, rapporti e condizioni di lavoro, gestione di clienti, utenti e consumatori, coinvolgimento e sviluppo della comunità locale, protezione dei dati, sicurezza informatica e sviluppo sostenibile. Un traguardo che oggi, pochi mesi dopo, possono vantare tutte le strutture del gruppo inclusa l’ultima entrata nel portfolio di Planetaria Hotels, ossia il Ca’ Pisani Deco Design Hotel di Venezia.