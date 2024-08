Prende corpo il progetto per la realizzazione di un hotel extra lusso alla partenza degli impianti di Ponte di Legno, sulle ceneri dell’ex residence Alla Cascata.

Il progetto orginario, che risale al pre pandemia, sembra finalmente essere arrivato alle battute finali per quanto riguarda l’autorizzazione ai lavori che porteranno alla realizzazione del primo albergo cinque stelle di Ponte di Legno e dell’intera Valcamonica.

Tutti gli enti competenti, sovrintendenza compresa, lo hanno autorizzato e l’inizio dei lavori sarebbe fissato per la primavera prossima, come riferisce l’imprenditore bresciano che ha acquistato l’immobile per realizzarvi la struttura, Alessandro Pietta.

Come riporta il Giornale di Brescia, la struttura offrirà una settantina di camere, da realizzarsi sia sull’immobile Alla Cascata sia poco distante, su un’altra costruzione montana che si trova proprio sopra gli impianti, in una zona panoramica. Sarà un edificio modernissimo, con un basso impatto ambientale perché costruito gradualmente sul versante.

Il cantiere, che potrebbe partire a breve, resterà invece fermo ancora qualche mese nell’attesa che vengano autorizzati altri due interventi residenziali che sono legati al progetto dell’hotel cinque stelle. Il Piano di governo del territorio dalignese, infatti, con il sistema incentivante consente, a chi realizza immobili ricettivi, di maturare della volumetria da utilizzare per costruire edifici residenziali. Si tratta di un’agevolazione pensata per stuzzicare gli imprenditori a investire sulle attività ricettive, che sono piuttosto scarse in alta Valle, ottenendo in cambio la possibilità di costruire nuove case. In questo caso, si tratta di due aree ben precise: una si trova vicino al Centro di formazione professionale e l’altra invece è ubicata sopra all’area camper.