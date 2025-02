RHC Group, al via l’11 marzo la stagione 2025

RHC Group scalda i motori per la stagione 2025. Primo indirizzo a riaprire per l’estate sarà, martedì 11 marzo, l’Hotel Raito, affacciato sul mare di Vietri in Costiera Amalfitana. Mercoledì 2 aprile sarà la volta di Taormina, con La Plage Resort; e il 16 aprile del Paradiso Relais, la villa privata a Vietri sul Mare.

Un’attività che andrà ad affiancare quella di Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, che opera tutto l’anno nel centro di Roma e che, insieme alle altre realtà, porterà alla luce novità per gli ospiti. “Non vogliamo svelare ancora i dettagli - afferma il ceo di RHC Group, Giuseppe Marchese -, ma stiamo lavorando a tutto tondo per poter offrire servizi d’eccellenza e al passo con i tempi ai nostri ospiti, che siano a Roma, in Costiera Amalfitana o in Sicilia”.

Per far fronte all’alta stagione, il gruppo ha attivato la macchina del recruiting, organizzando nelle scorse settimane una serie di open day finalizzatii alla selezione di personale di vario livello, regisrtando un “notevole incremento di candidature, superiore al 30% rispetto allo scorso anno, e migliore qualità in termini di competenze, attitudine e conoscenza della realtà del gruppo”.