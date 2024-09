Six Senses nel segmento dei mountain resort: il debutto in Colorado

Si chiama Six Senses Telluride e verrà inaugurato nel 2028 il nuovo resort luxury del brand sulle montagne di San Juan in Colorado. La struttura, in un canyon circondato dalle vette delle San Juan Mountains, disporrà di 77 camere e 24 residence brandizzati e ha già ottenuto la certificazione LEED Silver.

Nella sua costruzione gli architetti di Vault Design hanno optato per materiali naturali, mentre gli interni sono stati progettati da Rose Ink Workshop, con una tavolozza calda e chiara utilizzata in tutto il resort. I 24 residence, spiega TopHotelNews, avranno da due a cinque camere da letto, ma la struttura comprende anche una palestra, un cinema e una sala giochi.

Numerose le opzioni di food&beverage, tra cui un ristorante specializzato, Omakase Dining, e un locale sul tetto con piscina. I locali commerciali e lo spazio per conferenze saranno aperti anche alla comunità.

Come parte del portafoglio Luxury & Lifestyle di IHG Hotel & Resorts, Six Senses Telluride rappresenta il primo resort di lusso di IHG nella regione nordamericana Mountain West. Telluride è una delle città di montagna più popolari delle Montagne Rocciose del Colorado. Designata National Historic Landmark District, l’ex città mineraria è nota per i suoi festival di cinema, jazz e blues e per i suoi eventi artistici.