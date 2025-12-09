Smartness acquisisce il 100% di Mycomp e rafforza la leadership nell’AI per l’hospitality

Smartness, azienda AI-native specializzata in soluzioni software per il settore hospitality, ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Mycomp, digital agency italiana con oltre 20 anni di esperienza in consulenza web, digital marketing e soluzioni gestionali per hotel e villaggi turistici.

L’operazione, conclusa a fine novembre, punta alla creazione di uno dei primi ecosistemi europei in grado di coniugare automazione, redditività e indipendenza operativa per le strutture ricettive, dagli hotel cittadini ai resort e ai camping village.

Ecosistema integrato: AI, crs e marketing a performance

Con oltre 4mila clienti in 41 Paesi, Smartness ha portato sul mercato piattaforme basate sull’intelligenza artificiale per pricing dinamico, marketing automation e customer communication.

L’ingresso di Mycomp nel gruppo – conosciuta per la suite proprietaria MyGuestCare, che integra in un’unica piattaforma crs, booking engine, channel manager e gestionale alberghiero – arricchisce l’offerta con strumenti verticali e servizi di performance marketing dedicati al mondo dell’hospitality. In particolare, l’esperienza maturata da Mycomp in destinazioni come la Sardegna e il Veneto permetterà di trasferire best practice concrete a molte strutture ricettive locali.

L’obiettivo strategico dell’operazione è mettere a disposizione degli hotel strumenti capaci di incrementare le prenotazioni dirette, riducendo la dipendenza dalle Ota, le cui commissioni possono incidere sul fatturato.

Il nuovo ecosistema integrato consentirà alle strutture ricettive di automatizzare la gestione dell’intero processo di vendita, dalle richieste di preventivo alla conferma; aumentare la marginalità riducendo i costi di intermediazione; migliorare la visibilità online grazie a strategie data-driven e scalabili.