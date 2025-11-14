TTG Italia
Italian Exhibition Group

Staff House, via
ai contributi
per gli alloggi

Staff House, viaai contributiper gli alloggi

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto del Direttore Generale che definisce termini, modalità e procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, le cosiddette staff house. Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro per tre anni, 2025, 2026 e 2027.

“Un intervento concreto, senza precedenti, per sostenere imprese e lavoratori e rafforzare la competitività dell’offerta turistica italiana” ha commentato il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica di Invitalia e per questa annualità sarà possibile iscriversi dalle ore 12.00 del 21 novembre fino alle ore 17.00 del 19 dicembre.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana