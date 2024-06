The Hoxton apre a Oslo: debutto nel 2027

The Hoxton, il brand lifestyle di Ennismore, sbarca nel Nord Europa. Ennismore ha infatti siglato un accordo per l’apertura di The Hoxton Oslo, prevista nel 2027.

Sempre ispirato dalla diversità e dall'originalità delle strade e degli scenari che circondano i suoi hotel, The Hoxton, Oslo, sarà caratterizzato da 144 camere; The Apartment, uno spazio per riunioni ed eventi di 170 mq disposto attorno a una cucina con dispensa aperta e tre esclusivi punti vendita di cibo e bevande, tra cui un punto ristoro aperto tutto il giorno, un ristorante e un cocktail bar, tutti curati dal concept studio F&B di Ennismore, Carte Blanched.

Situato vicino al quartiere governativo di Oslo, The Hoxton è al centro di un nuovo progetto per rivitalizzare il centro della città. Intersezione chiave tra l'est e l'ovest della città, l'espansione del Government Park collegherà la città, trasformando l'area in un quartiere verde e senza auto, uno spazio in cui visitatori e residenti potranno abbracciare la natura.

L'Hoxton si troverà a un isolato dalla strada principale di Oslo, Karl Johans Gate, e a cinque minuti a piedi dai ristoranti e dalla zona della vita notturna di Oslo. Più lontano, gli ospiti possono dirigersi verso il fiordo, dove possono rinfrescarsi in acqua o godersi l’architettura lungo la passeggiata del porto.

The Hoxton, Oslo, gestita da Ennismore, è una joint venture tra AB Invest, una società immobiliare privata che sviluppa proprietà commerciali nei paesi nordici, con particolare attenzione a hotel, uffici e proprietà per le vacanze, e Møller Eiendom, proprietario e manager e promotore immobiliare.