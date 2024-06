Punta ad una crescita costante, ponderata e di qualità UNAHotels, all’attivo 53 tra hotel, resort e residence distribuiti in 25 destinazioni e 13 regioni d’Italia. Inaugurato Maison Roma Piazza di Spagna UNA Esperienze, il Gruppo ha nel mirino anche Siracusa e Matera.

“Per il prossimo futuro la compagnia continua a guardare con interesse alle aree metropolitane e alle principali destinazioni turistiche – dice l’a.d. Giorgio Marchegiani -. La nostra clientela è per due terzi leisure, alto spendente, ma non è il lusso estremo. Il mercato straniero pesa per il 50%: tra i principali, sicuramente ci sono gli Stati Uniti, un segmento tornato in modo importante, ma si è risvegliato anche il mercato asiatico, soprattutto Cina e India, una parte del Middle East e il Brasile”.

Fra le novità in arrivo dopo l’apertura del Maison Roma Piazza di Spagna UNA Esperienze, “ci sarà Milano, a metà 2026, con la gestione della struttura che sorgerà al Portello, come parte integrante di un complesso adiacente a Mi.Co. Nuovi opening sono in programma anche a Siracusa e Matera”.

L’andamento della stagione intanto è positivo: “I numeri fino a fine giugno superano i risultati del 2023, luglio e agosto sono positivi, settembre più debole, ma nel complesso le previsioni rispettano i nostri obiettivi, confermano che le stagioni di spalla portano ottimi risultati, come l’UNA Hotel Versilia di Lido di Camaiore, che ha registrato un grande successo” conclude Marchegiani.