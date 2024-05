Gruppo UNA: partnership con Elty per la salute degli ospiti

Una partnership per garantire facilità di accesso alle cure mediche direttamente dalla camera dell’hotel. È l’accordo stipulato fra Elty di DaVinci Salute e Gruppo UNA, grazie al quale ogni ospite che soggiornerà in una delle strutture selezionate dei brand UNAHotels e UNAWay avrà accesso a un servizio medico con consulenze via chat e video illimitate, direttamente dalla propria stanza d'albergo.

Una comodità in più per coloro che desiderano godersi una vacanza senza pensieri, sapendo di poter contare su un’assistenza sanitaria professionale in qualsiasi momento.

“Questa partnership ci consente di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire servizi di qualità anche a chi si trova in viaggio, di piacere o per lavoro” dice Andrea Orani, ceo & co-founder di Elty di DaVinci Salute.

Al centro di questa partnership, dedicata a chi sceglie di soggiornare presso una delle strutture di Gruppo UNA in cui è prevista l’iniziativa, c’è il servizio di medico online offerto da Elty: un team di medici qualificati sarà a disposizione per fornire supporto e rispondere agli ospiti, sette giorni su sette, dalle 8:00 alle 22:00. Gli ospiti potranno beneficiare dei primi tre mesi di servizio completamente gratuiti, grazie al quale potranno contattare via chat e video il loro medico online dopo aver attivato la promozione e scaricato la app Elty (ex DaVinci) disponibile su Google Play e App Store.

“La collaborazione con Elty rappresenta una nuova opportunità che ci permette di offrire un’ospitalità sempre più elevata in termini di qualità, innovazione e servizio” conclude Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Gruppo UNA.