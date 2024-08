Wyndham Hotels & Resorts si espande nell’area Emea

Buona performance per Wyndham Hotels & Resorts nella prima metà del 2024 nell’area Emea. Tra i punti salienti ci sono 27 nuovi contratti alberghieri, l'apertura di 22 nuovi hotel e l'aggiunta di 1.400 camere al portafoglio regionale.

Ci sono state importanti aperture di hotel in Francia, Germania, India, Turchia e Regno Unito.

La regione Emea ha anche raggiunto una crescita del RevPAR a valuta costante del 15% nel secondo trimestre.

Wyndham ha completato un'ampia ristrutturazione del Wyndham Wroclaw Old Town, in Polonia, rendendolo il più grande hotel della città, aggiungendo 152 camere. La società ha aperto il Super 8 by Wyndham a Durham, dopo l'ingresso del marchio nel mercato del Regno Unito a Chester lo scorso anno. Altri punti salienti includono il primo Dolce by Wyndham in Turchia, un resort all-inclusive con 155 camere e suite.

Wyndham ha anche ampliato la sua presenza in India aprendo tre nuovi hotel: The Earth Amritsar, Trademark Collection by Wyndham; Ramada Encore by Wyndham Udaipur Roopnagar; e Ramada by Wyndham Gorakhpur Gorakhnath Mandir Road.

Durante il primo semestre, la società ha lanciato un nuovo look per il marchio TRYP by Wyndham.