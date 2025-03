Calcio d’inizio per il progetto ‘Lago di Barrea – Esperienze tra natura e benessere’ finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo con un investimento complessivo di un milione 990 mila euro.

Alla presentazione ha partecipato anche Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo per i rapporti istituzionali e Daniele d’Amario, sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo della Regione Abruzzo, quest’ultimo sottolineando l’importanza strategica dell’iniziativa per il rilancio dell’area montana del lago di Barrea e per la valorizzazione delle eccellenze naturali e culturali del territorio.

Il progetto coinvolge attivamente i tre comuni – Barrea, Civitella Alfedena e Villetta Barrea - insieme a quattro enti privati riuniti in Raggruppamento temporaneo di imprese. Questa collaborazione mira a valorizzare un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni, promuovendo una connessione profonda tra turismo, imprese e comunità locali.

“Si sta iniziando ad intervenire su una delle aree più suggestive del turismo montano italiano, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. Il lago di Barrea come destinazione turistica d’eccellenza attraverso lo sviluppo di un’offerta integrata e sostenibile, capace di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare l’esperienza dei visitatori. Questo progetto rappresenta un modello di innovazione e collaborazione pubblico-privata che può diventare un punto di riferimento per il rilancio del turismo montano in Italia. “ spiega Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture.

Tra gli obiettivi principali del progetto vi sono la creazione di un sistema turistico integrato e innovativo, l’aumento dei livelli occupazionali e il contrasto allo spopolamento dei borghi, offrendo nuove opportunità economiche e sociali. La strategia di sviluppo si basa su quattro pilastri fondamentali: sostenibilità, digitalizzazione, turismo esperienziale e inclusività.

Il progetto prevede una serie di interventi infrastrutturali e attività finalizzate a trasformare il lago di Barrea in una destinazione turistica innovativa, inclusiva e rispettosa dell’ambiente. Diverse le fasi che porterranno alla realizzazione di un ecosistema digitale composto da un’app e una piattaforma web per migliorare l’esperienza turistica, fornendo informazioni dettagliate su percorsi naturalistici, attività esperienziali ed eventi culturali. Tra le esperienze proposte spiccano trekking panoramici lungo i sentieri del Parco nazionale, escursioni in canoa sulle acque del lago, cicloturismo, sessioni di yoga all’aperto e attività di forest bathing per riscoprire il benessere psicofisico in armonia con la natura.

Inoltre, il progetto punta a rendere il territorio più accessibile e sostenibile attraverso interventi di mobilità con l’installazione di colonnine per e-bike, l’acquisto di navette elettriche per facilitare gli spostamenti tra i borghi e i punti di interesse turistico e la creazione di una mappa dell’accessibilità .

Il progetto si distingue anche per un ricco calendario di eventi culturali, tra cui il ‘Lake Art Photo Fest’ o il ‘GiroGusto Festival’.

L’iniziativa si svilupperà su un arco temporale di tre anni.