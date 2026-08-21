Al via il controesodo: 24 milioni di autoveicoli nel weekend

Saranno oltre 24 milioni gli spostamenti di autoveicoli nel primo weekend di controesodo. Sono queste le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, che tengono conto anche delle ultime partenze per le vacanze.

“Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414) – si legge in una nota della società - Per far fronte all’incremento del traffico, Anas ha all’attivo circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire il più elevato livello possibile di assistenza agli utenti e di gestione del traffico”.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22.