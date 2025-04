Azimut: Samuela Barilari è il nuovo operation manager del dmc incoming

Azimut Tour Operator & dmc annuncia l’ingresso nel team di Samuela Barilari come nuovo operation manager. Barilari arriva in azienda forte di oltre 25 anni di esperienza nel settore.

“Questa nomina rappresenta una nuova fase emozionante della mia carriera - afferma il nuovo operation manager -, sono determinata a portare l’azienda verso nuovi livelli di successo. Sono grata per questa opportunità e non vedo l’ora di collaborare con tutto il team per raggiungere nuovi traguardi straordinari”.

Il ceo Luca Ruco aggiunge: “La sua comprovata capacità di guidare team di successo, implementare strategie commerciali innovative e ottenere risultati tangibili ci posiziona per un futuro di crescita sostenibile e successo duraturo”.