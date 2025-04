Bus turistici a Roma, tutto da rifare. È stata infatti depositata lo scorso 7 aprile, ma resa nota solo ieri, la decisione della sezione Quinta del Tar del Lazio, che ha annullato per “difetto di competenza” le ordinanze del Campidoglio che avevano alzato le tariffe di accesso alla zona ZTL per i bus turistici, in occasione del Giubileo.

Ora quindi la situazione torna come ad inizio anno. “È questo quello che si deve evitare, il turismo ha bisogno di tutto meno che di confusione”, ha dichiarato Stefano Corbari, presidente di Fiavet Lazio.

Soddisfazione per la sentenza e comunque massima disponibilità al dialogo con il il Comune è stata espressa oltre che da Fiavet, anche da Fto e Federalberghi.