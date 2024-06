Bus turistici, domani il convegno di An.bti alla Camera dei deputati

Un convegno alla Camera per parlare delle criticità che da anni affliggono il comparto dei bus turistici nelle grandi città. È fissato per domani, 25 giugno, l’appuntamento con ‘Bus Turistici in città. Ztl, Parcheggi, e servizi: un problema nazionale’, organizzato dall’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, An.bti-Confcommercio.

Nella sala stampa della Camera dei deputati, dalle 10, verranno affrontati vari temi, quali - anticipa An.bti in una nota - “le tariffe Ztl, che penalizzano il settore per disomogeneità e importo, o gli stalli di sosta a disposizione dei mezzi, sempre meno e sempre più spesso vanificati dalla non osservanza delle regole degli automobilisti o dei proprietari di altri mezzi non autorizzati che li utilizzano come parcheggi, o la mancanza di servizi adeguati ed organizzati a disposizione degli operatori della categoria come avviene nelle città degli altri Paesi europei”.

Interverranno: l’onorevole Roberto Pella, vicepresidente vicario dell’Anci; il presidente del gruppo FI Senato, senatore Maurizio Gasparri; il senatore Massimo Garavaglia; l’onorevole Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo; l’avvocato Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma; l’assessore Comunale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Alessandro Onorato ed il presidente di Anbti-Confcommercio, Riccardo Verona.

“Questo convegno ha una duplice importanza - spiega Verona -: da un lato ci dà la possibilità di affrontare con autorevoli esponenti delle Istituzioni temi molto importanti per il nostro Turismo: trasportiamo ogni anno oltre 150 milioni di visitatori e turisti nelle Città Italiane pur tra mille difficoltà troppo spesso inascoltate; dall’altro sarà l’occasione per porre fine al tentativo di ‘criminalizzare’ la nostra categoria, capro espiatorio per tutti i disservizi delle Città. Dalla mobilità, all’inquinamento: i dati reali, come abbiamo dimostrato spesso, dicono esattamente il contrario rispetto a quello che troppo spesso si vorrebbero far credere e lo ribadiremo durante il convegno”.