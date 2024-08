Calabria, l’endorsement di The Guardian: “Una regione tutta da scoprire”

L’Inghilterra potrebbe impazzire per la Calabria. Nei giorni scorsi The Guardian, autorevole quotidiano britannico, ha infatti pubblicato un lungo reportage in quella che viene definita “la regione più a Sud della terraferma”.

L’articolo, dal titolo significativo “Alla scoperta della Calabria in Italia, dove i turisti sono visti come una benedizione, non una maledizione”, viene pubblicato nell’estate che ha visto diverse proteste anti inglesi in molte località spagnole, mete tradizionali di molti turisti d’oltre Manica.

Ma è anche l'assenza di overtourism, l'altro argomento sostenuto dal Guardian. Località bellissime che “se fossero state In Toscana o in Puglia, la piazza sarebbe gremita di gente. Qui è tutto un silenzio di tomba un giovedì pomeriggio di inizio estate“, recita l’articolo. Cosi tra foto di mari cristallini, descrizioni di cibi e località di montagna, la Calabria viene definita “una regione tutta da scoprire”.