Capri, riapre per il secondo anno la Global Blue Lounge per il tax free

È pronta a riaprire per il secondo anno la Global Blue Lounge di Capri, dedicata a tutti i turisti extra-Ue che fanno acquisti tax free nell’isola. Si tratta potenzialmente di oltre 13mila shopper, prevalentemente statunitensi. Un hub volto a supportare i viaggiatori internazionali nelle procedure tax free, dal post-acquisto alla convalida doganale, grazie a uno staff multilingue specializzato (come nelle lounge di Milano, Firenze e Roma).

L’apertura di Capri risponde al crescente appeal che la destinazione continua ad avere sul turista internazionale. Nell’estate 2025, come Global Blue aveva raccontato a TTG Italia, l’isola è diventata infatti la quarta meta italiana per contribuzione alla spesa tax free (6%), superando destinazioni iconiche come Venezia. A trainarne la crescita, turisti provenienti da Paesi come: Usa (56%), Paesi del Golfo (9%), Brasile (5%), Australia (4%) e Regno Unito (3%). Centrale il peso dei top spender (U)HNWI: pur rappresentando solo il 9% dei turisti, hanno pesato per il 51% della spesa tax free totale.

“I risultati del primo anno di attività confermano come la nostra Lounge sia diventata un asset fondamentale per l’ecosistema di Capri, in un contesto in cui l’isola si afferma tra le top destination estive tanto italiane quanto europee”, ha commentato Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue.